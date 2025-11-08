Ръководството на Ботев (Пловдив) благодари на Иван Цветанов

Ръководството на Ботев (Пловдив) използва социалните мрежи на клуба, за да благодари на Иван Цветанов за времето, прекарано като временен треньор на представителния мъжки отбор.

Както е известно, специалистът застана начело на "канарчетата" след раздялата с Николай Киров. Във водените от него 7 мача, тимът записа 4 победи, 1 равенство и 2 загуби.

След победата над Добруджа в петък Цветанов обяви, че това е бил последният му мач като временен треньор на Ботев и той ще се завърне в ролята си на ръководител на школата на "канарчетата". От клуба вече съобщиха, че новият наставник Димитър Димитров ще подпише своя договор на 17 ноември.

"Иван Цветанов за пореден път демонстрира голямата си любов към “жълто-черния” клуб, като въпреки трудния момент не отказа тежкото предизвикателство и застана начело на “канарчетата”. Благодарим на Иван Цветанов за мъжеството и му пожелаваме много успехи в тежката задача да върне на върха детско-юношеската школа на клуба", написаха от Ботев (Пловдив).