Димитър Петков
Димитър Димитров-Херо. Снимка: Красимир Кръстев/БТА (ПБ)
Пловдив,  
20.10.2025 19:59
Димитър Димитров ще бъде новият старши треньор на Ботев (Пловдив), съобщиха в официално изявление от футболния клуб.

Специалистът ще подпише своя договор с “жълто-черните” на 17 ноември, когато официално ще поеме “канарчетата”.

“Привърженици на най-стария футболен клуб в България,

Ръководството на ПФК Ботев Пловдив официално обявява, че нов старши треньор на отбора ще бъде Димитър Димитров – Херо.

Поради предварително поети ангажименти и организационни обстоятелства, подписването на договора и официалното му встъпване в длъжност ще се осъществи на 17 ноември 2025 г.

Димитър Димитров – Херо е един от най-опитните и уважавани български треньори, доказал се както в България, така и на международната сцена.

В своята дългогодишна кариера той е шампион на България с Литекс Ловеч, носител на Купата и Суперкупата на България с Черноморец и Лудогорец, както и бивш селекционер на националния отбор на България. 

Под негово ръководство редица отбори постигат най-силните си сезони в историята, а стилът му на работа е символ на дисциплина, тактическа зрялост и силен характер.

Ръководството на клуба вярва, че с опита и авторитета на Херо, както и с подкрепата на жълто-черната общност, Ботев Пловдив ще поеме по пътя на стабилността и възхода.

Очакваме с нетърпение новата страница в историята на нашия клуб”, написаха от клуба в официалното си изявление.

Както е известно, в момента Ботев е воден от Иван Цветанов след освобождаването на Николай Киров.

