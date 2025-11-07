site.bta"Това ми е последният мач начело на отбора", каза временният треньор на Ботев (Пловдив) Иван Цветанов
Треньорът на Ботев (Пловдив) Иван Цветанов бе доволен след постигнатия първи домакински успех за неговия отбор от началото на сезона във футболната Първа лига. "Жълто-черните" осъществиха пълен обрат и надделяха с 2:1 срещу Добруджа. Наставникът призна, че това е последният му мач начело на отбора и се очаква пристигането на новия старши треньор - Димитър Димитров.
"Мисля, че мачът в първите 15 минути го започнахме добре. След това след наша грешка получихме гол и до края на полувреме играта ни не се получаваше в нито един аспект. Може би повлия и липсата на победа на нашия стадион. На полувремето си поговорихме с играчите, казах им, че вярвам в тях и през втората част излезе различен отбор. Създадохме достатъчно ситуации и вкарахме две от тях. Макар и треперейки накрая, успяхме да се поздравим с така желаната победа", коментира след мача специалистът и направи равносметка на постигнатото от него начело на отбора до този момент.
"На първо време успяхме да подобрим физическата подготовка на футболистите. Игрово напреднахме с половин крачка. Всичко това го отдавам на голямото напрежение, дори от собствената публика. Постигнах положителен баланс - 4 победи с мача за Купата на България и служебния успех срещу Локомотив", допълни временният наставник на Ботев.
"Това ми е последният мач. Продължавам като директор на школата. От понеделник Тодор Киселичков и Лъчезар Балтанов поемат нещата и очакваме новия старши треньор - Димитър Димитров. Трябва да подчертая, че с него бяхме в постоянна комуникация до този момент", каза още Иван Цветанов.
