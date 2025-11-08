Подробно търсене

Вероятно покръстването на княз Борис-Михаил е станало край село Дебелт, смята директорът на Историческия музей в Средец

Кореспондент на БТА в Бургас Галя Тенева
Вероятно покръстването на княз Борис-Михаил е станало край село Дебелт, смята директорът на Историческия музей в Средец
Вероятно покръстването на княз Борис-Михаил е станало край село Дебелт, смята директорът на Историческия музей в Средец
Директорът на Общински исторически музей - Средец Красимира Костова (на снимката) прави изявление при останките от средновековна църква край село Дебелт, община Средец. Там ще се проведат чествания по повод 1160 години от покръстването на българския народ. Снимка: Христо Стефанов/БТА
Дебелт,  
08.11.2025 12:12
 (БТА)

Възможно е мястото, на което се е извършило покръстването на княз Борис-Михаил, да се намира край село Дебелт, община Средец. Това каза Красимира Костова, директор на Общинския исторически музей в Средец и управител на Националния археологически резерват "Деултум".

През 1981 г. тук край Дебелт, в тази базилика, бяха открити трите печата на княз Борис-Михаил. Десет години по-късно колегата археолог Димитър Янков изказа хипотезата, че именно тук, в църквата край селото, може да се е състоял актът на покръстването на българския владетел, обясни Костова.

По думите ѝ, църквата е част от средновековен митнически комплекс - единствен по рода си в Европа, съчетаващ митница и епископска базилика. "Именно тук са открити единствените южно от Балкана печати на княз Борис-Михаил, което подсилва предположението за символичното и историческо значение на мястото", допълни тя.

Костова припомни, че според историческите извори самият акт на покръстване на княз Борис се е извършил в тайнство и не е известно точното му място.

Фактът, че през това място е минавал основният път между Константинопол и Плиска, както и че митницата е била посещавана от висши духовници, подкрепя хипотезата за значимостта му. Сред намерените печати са и такива на византийския патриарх Йоан VII Граматик и духовника Теоктист,  уточни тя.

На днешния ден - празника на свети Архангел Михаил, носещ християнското име на княз Борис-Михаил, екипът на музея ще отдаде почит на владетеля, поставил началото на християнството в България и признанието ѝ в средновековна Европа.

Археологическият обект край село Дебелт се намира на територията на предприятието "Промет Стиил". Тук днес пристигна вицепрезидентът Илияна Йотова.

/ТТ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:20 на 08.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация