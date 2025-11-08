Вероятно покръстването на княз Борис-Михаил е станало край село Дебелт, смята директорът на Историческия музей в Средец

Възможно е мястото, на което се е извършило покръстването на княз Борис-Михаил, да се намира край село Дебелт, община Средец. Това каза Красимира Костова, директор на Общинския исторически музей в Средец и управител на Националния археологически резерват "Деултум".

През 1981 г. тук край Дебелт, в тази базилика, бяха открити трите печата на княз Борис-Михаил. Десет години по-късно колегата археолог Димитър Янков изказа хипотезата, че именно тук, в църквата край селото, може да се е състоял актът на покръстването на българския владетел, обясни Костова.

По думите ѝ, църквата е част от средновековен митнически комплекс - единствен по рода си в Европа, съчетаващ митница и епископска базилика. "Именно тук са открити единствените южно от Балкана печати на княз Борис-Михаил, което подсилва предположението за символичното и историческо значение на мястото", допълни тя.

Костова припомни, че според историческите извори самият акт на покръстване на княз Борис се е извършил в тайнство и не е известно точното му място.

Фактът, че през това място е минавал основният път между Константинопол и Плиска, както и че митницата е била посещавана от висши духовници, подкрепя хипотезата за значимостта му. Сред намерените печати са и такива на византийския патриарх Йоан VII Граматик и духовника Теоктист, уточни тя.

На днешния ден - празника на свети Архангел Михаил, носещ християнското име на княз Борис-Михаил, екипът на музея ще отдаде почит на владетеля, поставил началото на християнството в България и признанието ѝ в средновековна Европа.

Археологическият обект край село Дебелт се намира на територията на предприятието "Промет Стиил". Тук днес пристигна вицепрезидентът Илияна Йотова.