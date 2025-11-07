МИНА: Черногорското правителство удължи кампанията за ограничаване на цените до 31 март следващата година

Черногорското правителство реши да удължи кампанията за ограничаване на цените до 31 март следващата година, като цените на 800-900 артикула ще бъдат намалени с 15 до 20 процента, предаде за БТА черногорската агенция МИНА, цитирайки министъра на икономическото развитие на Черна гора Ник Джелошай.

На пресконференция Джелошай каза, че в сътрудничество с Търговската камара на Черна гора (PKCG), с производителите и секторите на търговията на едро и дребно през последните дни са проведени поредица от срещи, сформирана е работна група и е взето решение за ограничаване на надценките за определен брой продукти.

“Целта на правителството беше да постигне решение чрез споразумение, въз основата на диалог, а не да го налага“, каза Джелошай.

Кампанията за ограничаване на цените ще бъде почти идентична с предишната, отбелязва МИНА.

Очаква се решението да бъде публикувано в Държавен вестник, а прилагането му ще започне осем дни след публикуването, за да се даде време на търговските обекти да се подготвят.

(Тази информация се разпространява от БТА по договор с черногорската агенция МИНА)