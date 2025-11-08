Във Враца бяха засадени над 500 дървета в пет квартала

Във Враца бяха засадени над 500 фиданки в пет квартала на града като част от кампанията "Зелена Враца". Отчайвам се от апатията на гражданите, но продължавам да полагам усилия, каза за БТА кметът на Враца Калин Каменов по време на инициативата, в която почти нямаше участие на граждани. Тъжно е, че няма съпричастност и подкрепа и голяма част от жителите не откликват на нашата идея да бъдем зелен и чист град, но ние като администрация ще продължаваме да го правим, защото започваме да виждаме малка промяна, въпреки, че не е това което очакваме, добави той.

Призовавам хората да излязат от апатията и летаргията и да разберат, че с даване на акъл от социалните мрежи няма да се получи и е хубаво веднъж седмично поне да слязат с шишенце вода и да полеят посетите дървета, допълни Каменов. По думите му подобни акции са възпитателни за децата и внуците, а засетите дървета ще спомогнат за чист въздух за всички нас.

Той каза още, че кампанията "Зелена Враца" е създадена с концепция за зелените видове във всеки квартал, подбрани така, че да цъфтят по различно време и с различен цвят. Над 5 000 дървета в тринадесет различни зони в целия град са засети до момента.