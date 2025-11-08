Президентът на БФХГ Илиана Раева откри Държавното клубно първенство по художествена гимнастика, което се провежда в столичната зала "София"

"Скъпи състезателки, треньори, съдии, уважаема публика, това е последното състезание за годината, което обаче съм сигурна, че ще ни донесе много приятни емоции, много вълнения, много адреналин. искам да поздравя всички, които спомогнаха за тази невероятна обстановка, така че нашите състезателки днес да почувстват една истинска битка, бирка на красотата. Нека най-добрите да победят! Искам да поздравя тези 12 отбора, които са определени за най-добрите през годината, чиито клубове са участвали във всички състезания, които провежда БФХГ, чиито треньори са подготвили по най-добрия начин децата, за да могат да се класират днес в последното състезание - битката на 12-е най-силни отбора. Пожелавам успех на всички! Нека станем свидетели на много красота, на много емоции, на много вълнения", каза Раева в словото си по време на откриването.

Най-добрите 12 клуба на България по точки от участието им в държавни първенства през 2025-a се състезават в двубои на принципа на директна елиминация в три кръга, като най-добрите три клуба достигат до финалния кръг. През тази година това са: Илиана, Левски, Академик, Авангард, Тракия, София спорт, Левски Триадица, Грация, ЧАР ДСК, Локомотив, Велбъжд и Нюанс НСА.

СК Илиана спечели титлата в последните четири издания на надпреварата.

Главен съдия е вицепрезидентът на БФХГ Невяна Владинова, а домакин КХГ Левски-Триадица.

Шампионът ще получи 12 000 лева, сребърните медалисти 9 500 лева, а носителите на бронзово отличие 7000 лева. Целият награден фонд на състезанието от 20 хиляди евро ще бъде разпределен между всички клубове.

Държавното клубно първенство по художествена гимнастика е последен старт от календара на БФХГ за 2025 година. Финалният кръг е от 17:30 до 18:30 часа в зала "София".