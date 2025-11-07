АА: Британският посланик в Анкара похвали „критичната“ роля на Турция в Сирия и призова за сътрудничество по регионалните кризи

Посланикът на Обединеното кралство в Анкара Джил Морис каза днес, че ролята на Турция в събитията в Сирия е “абсолютно критична“, добавяйки, че Обединеното кралство “отдава почит на ролята на лидерството на Турция“, предаде Анадолската агенция (АА) за БТА съгласно споразумението за обмен на информация между двете агенции.

В изказването си на Босфорската среща на върха в Истанбул Морис отбеляза, че темпът на промяна в Сирия „след конфликта е много окуражаващ“.

„Приветстваме стъпките на сирийското правителство към политически преход, включително провеждането на непреки избори“, каза тя, отбелязвайки, че прозрачността и приобщаването са от съществено значение за спечелване на доверието на сирийския народ.

„На фона на нарастващия световен конфликт и поляризация Обединеното кралство и Турция, непоколебими съюзници в НАТО от двата края на европейския континент, задълбочаваме сътрудничеството си, за да се справим заедно с тези споделени предизвикателства“, каза тя.

Газа

Относно хуманитарната криза в Газа, Морис каза, че светът е свидетел на катастрофален конфликт, „който доведе до неописуемо човешко страдание“.

“Но за щастие, сега сме в момент на надежда благодарение на лидерството на президента Тръмп и безценната роля, която Египет и Катар изиграха в разработването на мирното споразумение за Газа“, каза тя. “Не може да се отрече, че остават предизвикателствата. Но след връщането на заложниците при семействата им в Газа вече влиза повече хуманитарна помощ.“

Тя каза, че първият етап от прекратяването на огъня предлага възможност на палестинците “да започнат да градят по-добро бъдеще без конфликти“, добавяйки: “Затова сега трябва да се възползваме от тази възможност, която прекратяването на огъня предоставя, като разработим преходни споразумения за сигурност в подкрепа на програмата за реформи.“

Морис каза, че Обединеното кралство остава ангажирано с подкрепата на Газа чрез хуманитарна помощ, разполагане на персонал в координационния център за гражданско-военни отношения и партньорство с международната общност и частния сектор за мобилизиране на инвестиции за възстановяване.

(Това е новина от деня в Турция, избрана от Анадолската агенция (АА) за публикуване от БТА съгласно споразумението за обмен на информация и професионално сътрудничество, което предвижда всеки ден националните информационни агенции на България и Турция да си разменят директно избрана от другата агенция новина на деня от съответната страна, а другата агенция да я публикува на своя интернет сайт с изрично посочване и цитиране на партньора й като източник.)