АТА: Двуетажен туристически автобус за посетителите, които искат да се запознаят с Тирана

Чуждестранните туристи имат възможност да разгледат и посетят по-лесно основните забележителности на албанската столица благодарение на Tirana City Tour, открития двуетажен туристически автобус, съобщи за БТА агенция АТА.

Премиерът Еди Рама публикува в социалните медии снимки на многобройни туристи, които са избрали да посетят Тирана, за да се запознаят по-отблизо с атракциите и историята на столицата чрез панорамната обиколка.

Рама написа, че двуетажният автобус вози посетителите по оживените улици на Тирана, показвайки им историята, цветовете и жизнеността на града.

Двуетажният автобус с възможност за качване и слизане позволява на местните и чуждестранните посетители да направят обиколка из целия град, да разгледат забележителностите, паметниците и историята на града, от площад Скандербег в центъра на Тирана до Bunk’Art 1, придружени от многоезичен аудиогид, който прави обиколката им доста приятна.

