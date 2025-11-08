Подробно търсене

Новак Джокович няма да играе на Финалите на АТП в Торино, Лоренцо Музети ще заеме мястото му

Георги Крумов
Новак Джокович няма да играе на Финалите на АТП в Торино, Лоренцо Музети ще заеме мястото му
Новак Джокович няма да играе на Финалите на АТП в Торино, Лоренцо Музети ще заеме мястото му
Новак Джокович няма да играе на Финалите на АТП в Торино / снимка: AP Photo/Yorgos Karahalis
Атина,  
08.11.2025 22:17
 (БТА)

Сърбинът Новак Джокович, който по-рано днес триумфира на турнира в Атина и взе 101-вата титла в професионалната си тенис кариера, съобщи, че няма да играе на Финалите на АТП в Торино, които започват в неделя.

В профила си в Инстаграм той заяви, че има контузия, която няма да му позволи да играе през идната седмица.

38-годишният Джокович ще бъде заменен от съперника си в днешния финал Лоренцо Музети. Така италианецът ще бъде в група с Карлос Алкарас, Алекс де Минор и Тейлър Фриц, с когото трябва да играе още в понеделник.

В другата група са Яник Синер, Александър Зверев, Бен Шелтън и Феликс Оже-Алиасим, който се класира след загубата на Музети от Джокович, която попречи на италианеца да го изпревари в класирането.

Новак Джокович е печелил Финалите на АТП рекордните седем пъти - през 2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2022 и 2023 година. С победата си в Атина пък той стана най-възрастният играч с титла от турнири на АТП.

/ГК/

