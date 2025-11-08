Изложба по повод 105-годишнината от рождението на Тодор Хаджиниколов ще бъде представена в Пазарджик

Изложба по повод 105-годишнината от рождението на Тодор Хаджиниколов ще бъде представена в Художествена галерия "Станислав Доспевски" в Пазарджик на 10 ноември (понеделник), съобщиха от културната институция.

В нея са представени 14 живописни пейзажа от Тодор Хаджиниколов, собственост на галерията. Входът за изложбата ще бъде свободен.

Специално за събитието е издадена малка дипляна, в ограничен тираж, съдържаща снимки на представените творби и кратка биографична информация за художника, обясниха от художествената галерия.

Тодор Хаджиниколов е роден през 1920 г. в Пазарджик. Организира самостоятелни изложби в София, Пловдив, Пазарджик, Силистра, както и в Прага и Будапеща. Участва в повечето общи художествени изложби в страната, както и в колективни изложби в чужбина: Белград, Букурещ, Кишинев, Кьолн, Москва, Ниш, Осло, Париж, Токио, Хамбург и др. Освен художник, Тодор Хаджиниколов е и публицист със статии за изкуството. През 2007 г. е издадена книгата му "Островът на залезите. Неизпепелени спомени от Белене". В нея споделя преживяванията си като въдворен в лагера "Белене", припомниха от галерията.