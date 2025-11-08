Берое победи ЦСКА в мач от мъжкото волейболното първенство

Берое постигна победа над гостуващия ЦСКА с 3:2 гейма (22:25, 25:20, 25:22, 20:25, 15:13) в среща от трети кръг на волейболното първенство при мъжете. Това бе втора победа за старозагорци от два изиграни мача и първа загуба за столичния тим след две победи на старта.

Гостите успяха да направят серия от четири последователни точки за 7:3 и поддържаха тази предина до средата на първия гейм, когато Берое се доближи до точка разлика за 16:15. В края на гейма ЦСКА успя да поведе с 24:20 и в крайна сметка спечели първата част с 25:22.

Вторият гейм започна точка за точка дo 12:12, когато Берое успя да направи пет последователни точки и за пръв път в мача успя да се откъсне в резултата. ЦСКА отговори със серия, когато на сервиса бе Тодор Костов и намали изоставането си, но домакините изиграха по-добре заключителните разигравания и изравниха геймовете след 25:20.

Берое постепенно натрупа предина в третата част и поведе с 10:6. След това геймът продължи с игра точка за точка и старозагорци поддържаха своя аванс до заключителните минути, които дойдоха при 21:16 в тяхна полза. В крайна сметка Берое затвори този гейм с 25:22 и поведе с 2:1.

ЦСКА успя да поведе в резултата след три последователни точки за 5:2 в началото на четвъртия гейм, но Берое постепенно намали изоставането си и изравни за 11:11. Гостите обаче на два пъти реализираха по три поредни точки и взеха авнс за 20:15 в тяхна полза. Старозагорци се опитаха да се върнат в резултата и намалиха изоставането си, но след 25:20 в полза на столичани срещата се реши с тайбрек.

В него размяната на игралните полета дойде при 8:7 в полза на Берое, които в решителния момент успяха да отворят две точки разлика и измъкнаха победата след 15:13 и 3:2 гейма.

Пред Берое предстои домакинство на словашкия Слован (Братислава) от Чалъндж къп, а двубоят е насрочен за 11 ноември от 18 ч. в старозагорската зала „Иван Вазов“. Три дни по-късно играчите на Мирослав Живков гостуват на Дунав (Русе) в двубой от Супер волей. Също на 14 ноември ЦСКА приема пловдивския Локомотив Авиа в двубой от 4 кръг на волейболното първенство.