Вицепрезидентът Илияна Йотова ще участва в отбелязването на 1160 години от покръстването в археологическия резерват „Деултум – Дебелт“ от 11:30 часа, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Тържествен молебен ще бъде отслужен в откритата средновековна църква на територията на металургичния комбинат „Промет Стиил“ ЕАД.

Територията на Националния археологически резерват „Деултум – Дебелт“ е свързана с разпространението на християнството по българските земи. В разкритата средновековна църква е открит първи оловен печат на княз Борис I.

Стойността на покръстването ясно е изразена в многобройни жития, в похвални слова, където става синоним на просветлението, а българската дума за образование - просвета, е със същия корен, както и думата светлина, каза вицепрезидентът през септември, когато участва в научен форум, посветен на 1160 години от покръстването на българския народ, на 1170 години от създаването на глаголицата и на 1140 години от успението на св. Методий.

Покръстването е причината да се приемат оцелелите от Великоморавската мисия ученици на светите братя Кирил и Методий в България, да се създаде писменост и книжнина на говоримия на народа език. Това окончателно го консолидира като цяло, гарантира етническата идентичност, става преграда пред асимилаторски и завоевателни претенции, каза тогава вицепрезидентът.