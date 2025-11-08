Над сто работни места са обявени в Бюрото по труда в Ловеч, съобщи за БТА директорът на институцията Ирина Митева. Позициите за завършили висше образование са управител, учители, счетоводител, младши експерт.

Сред работните места за кадри със средно и основно образование са продавач-консултант, касиер, личен и социален асистент, леяр, сърцар-формовчик, шлосер, монтажници, шофьори, дърводелец мебелист, шивач, тапицер и др.

Обявени са и свободни позиции по проектите "Младежка заетост+" и "Родители в заетост" – архивист (офис), магазинер, сервитьор, барман, консултант козметични, парфюмерийни, биопродукти и битова химия, детегледачка и др.

По националната програма "Мелпомена" има възможност да бъдат назначени графичен дизайнер, режисьор, актьор, осветител, сценограф, сценичен работник.

По програми и мерки за заетост по Закона за насърчаване на заетостта са обявени свободни работни места за продавач-консултант, разносвач, шивач, машинен оператор дървообработване и др.

Към края на септември равнището на безработица в област Ловеч е 8,14 процента – с 3,08 пункта над средното за страната. Регистрираните в бюрата по труда са близо 3500 души.