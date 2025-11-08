Подробно търсене

Вердер Бремен надигра Волфсбург в първия мач от десетия кръг на Бундеслигата

Христо Бонински
Снимка: Carmen Jaspersen/dpa via AP
Бремен,  
08.11.2025 07:42
 (БТА)

Вердер Бремен направи обрат, за да победи Волфсбург с 2:1 в първата среща от десетия кръг на германската Бундеслига.

Матиас Сванберг откри резултата за "вълците" в 28-ата минута, като те имаха преднина на почивката.

Вердер направи късен обрат, като Йенс Стаге изравни за домакините едва в 83-ата минута, а в четвъртата минута на добавеното време Самуел Мбангула донесе трите точки на тима от Бремен.

Това бе четвърта победа за Вердер през сезона и благодарение на успеха, тимът се изкачи на седмото място в класирането с 15 точки. Волфсбург е на 12-а позиция с 8 точки.


Мачове от десетия кръг на футболното първенство на Германия:

Вердер Бремен - Волфсбуг - 2:1

днес:
Байер Леверкузен - Хайденхайм
Хамбургер ШФ - Борусия Дортмунд
Хофенхайм - РБ Лайпциг
Унион Берлин - Байерн Мюнхен
Борусия Мьонхенгладбах - Кьолн

утре:
Фрайбург - Санкт Паули
Щутгарт - Аугсбург
Айнтрахт Франкфурт - Майнц

В класирането води Байерн с 27 точки пред РБ Лайпгиц с 22, Борусия Дортмунд е с 20, Щутгарт - с 18, Байер Леверкузен - със 17, Хофенхайм с 16 и други

/ХБ/

В допълнение

Към 08:42 на 08.11.2025 Новините от днес

