Вердер Бремен надигра Волфсбург в първия мач от десетия кръг на Бундеслигата

Вердер Бремен направи обрат, за да победи Волфсбург с 2:1 в първата среща от десетия кръг на германската Бундеслига.

Матиас Сванберг откри резултата за "вълците" в 28-ата минута, като те имаха преднина на почивката.

Вердер направи късен обрат, като Йенс Стаге изравни за домакините едва в 83-ата минута, а в четвъртата минута на добавеното време Самуел Мбангула донесе трите точки на тима от Бремен.

Това бе четвърта победа за Вердер през сезона и благодарение на успеха, тимът се изкачи на седмото място в класирането с 15 точки. Волфсбург е на 12-а позиция с 8 точки.



Мачове от десетия кръг на футболното първенство на Германия:

Вердер Бремен - Волфсбуг - 2:1 днес: Байер Леверкузен - Хайденхайм Хамбургер ШФ - Борусия Дортмунд Хофенхайм - РБ Лайпциг Унион Берлин - Байерн Мюнхен Борусия Мьонхенгладбах - Кьолн утре: Фрайбург - Санкт Паули Щутгарт - Аугсбург Айнтрахт Франкфурт - Майнц В класирането води Байерн с 27 точки пред РБ Лайпгиц с 22, Борусия Дортмунд е с 20, Щутгарт - с 18, Байер Леверкузен - със 17, Хофенхайм с 16 и други