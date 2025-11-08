"Неродена мома" е премиерният спектакъл за деца на плевенския театър

"Неродена мома" е премиерният спектакъл за деца на Драматично-куклен театър "Иван Радоев", Плевен. Постановката е вдъхновена от популярната българска народна приказка. Драматизацията и режисурата е на Милена Мавродинова.

"Българската мистика, българските обичаи и наричания винаги са ме провокирали и много ми се е искало да направя нещо в тази посока. Освен това се оказва, че децата познават много повече елфите и троловете, но не и кои са самодивите, не познават нашите митове и легенди, приказни ни персонажи", каза пред БТА Мавродинова.

По думите й представлението не стъпва само на българския фолклор, в него има и съвременна линия, включена е и мултимедия, която да засили усещането за мистичност и тайнственост.

Посланието на спектакъла към малките почитатели на театралното изкуство е свързано с любовта. "Става въпрос за любовта, за чистата, за истинската любов, която не само трябва да срещнеш, но трябва и да се бориш за нея, да не се отказваш, защото самата любов дава сили. Това се отнася за всяка любов – любовта към нещо, което искаш да постигнеш, към близките, към някаква идея дори. Винаги трябва да се бориш и да вървиш към това, което обичаш", подчерта Мавродинова.

В ролите на приказните герои са актьорите от плевенската трупа - Дориана Гълъбова, Мариела Богданова, Иван Жунтовски, Иван-Александър Дойчев. След премиерата, която беше днес на камерната сцена, до края на месеца ще има още две представления на „Неродена мома“.