Цената на пшеницата в Европа остава стабилна, в САЩ се покачва през седмицата, отчитат от Софийската стокова борса

Цените на пшеницата и царевицата в САЩ се покачиха през изминалата седмица поради силен износ, особено към Китай и Мексико. Европейските цени на пшеницата останаха стабилни заради големи доставки от Черноморския регион, се посочва в седмичния анализ на експертите на Софийската стокова борса.

Фючърсите за декември на пшеницата на борсата в Чикаго се покачиха с около 3,3 на сто до 199,7 долара за тон. Европейските фючърси на пшеницата на борсата "Юронекст" (Euronext) се повишиха леко с 0,1 на сто до 223 долара за тон, ограничени от значителните доставки от Черноморския регион. Прогнозите за реколтата от пшеница в Русия се подобриха с очакван износ около 5 млн. тона през октомври. Цените на износа остават около 218 - 223 долара за тон.

Фючърсите за царевица в Чикаго се търгуваха между 168 - 170 долара за тон, с около 2 на сто седмично повишение заради силния износ и търсенето от Мексико. В Европа цените се покачиха до 214 - 222 долара за тон.

Цените на слънчогледовото масло скочиха в края на октомври и началото на ноември, с украинския ФОБ (FOB - Free On Board - на границата на страната износител) 1360 - 1415 долара за тон, отбелязвайки най-високите нива от ноември 2022 г., се посочва в анализа. Цените на слънчогледово семе в Украйна се качиха на 666 - 690 долара за тон.

Търговията със зърнени стоки на Софийската стокова борса остава спокойна през изминалата седмица, отчитат още експертите на борсата. Продължава предлагането на голямо количество хлебна пшеница от стари реколти на 450 лева за тон, а купувачите отговарят с начална цена от 270 лева за тон. Продължава и търсенето на фуражна пшеница, насипно на начална цена от 340 лева за тон.

Цените на основните хранителни стоки са стабилни при непроменено ниво на началните цени. Продължава и предлагането за продажба на белен слънчоглед на начална цена от 2500 лева за тон. Предлага се и богат асортимент от консервирани храни - гювеч на 2,84 лева за килограм, зелен грах на 3,69 лева за килограм, зелен фасул на 2,21 лева за килограм, русенско варено на 5,63 лева за килограм.

При индустриалните стоки на Софийската стокова борса през седмицата имаше сделки за сол за посипване на пътища на 138 лева за тон. В групата на енергоносителите се изкупиха газ пропан бутан от 916,67 до 958,33 лв./хил.л и газьол за промишлени и комунални цели 2202,79 лв./хил.л. При химикалите се реализираха двигателни масла от 4480 до 5510 лв./хил.л, трансмисионни масла от 8440 до 13 780 лв./хил.л, хидравлични масла от 4810 до 5420 лв./хил.л., спирачна течност на 5720 лв./хил.л.