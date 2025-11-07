Подробно търсене

Шиникова отпадна на полуфиналите на двойки на турнир по тенис в Чехия

Ива Кръстева
снимка: БФТенис архив
Либерец,  
07.11.2025 20:44
 (БТА)

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Изабелла Шиникова отпадна на полуфиналите на двойки на турнира по тенис на твърди кортове в Либерец (Чехия) с награден фонд 30 хиляди долара.

Шиникова и японката Маюка Айкауа, поставени под номер 3, загубиха от вторите в схемата Луцие Хавличкова (Чехия) и Лучия Чирич Багарич (Хърватия) в оспорван мач с 6:7(4), 6:7(10) за час и 37 минути игра.

Двете загубиха последните три точки в тайбрека на първия сет, а във втората част спасиха пет мачбола, но съперничките им затвориха срещата с шестата си възможност.

/ИК/

