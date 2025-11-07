Шиникова се класира за полуфиналите на двойки на турнир по тенис в Чехия

site.btaШиникова се класира за полуфиналите на двойки на турнир по тенис в Чехия
Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Изабелла Шиникова се класира за полуфиналите на двойки на турнира на по тенис на твърди кортове в Либерец (Чехия) с награден фонд 30 хиляди долара.
Шиникова и японката Маюка Айкауа, поставени под номер 3 в схемата, победиха Маркета Петружелова (Чехия) и Лиляна Гайдошова (Словакия) с 6:0, 6:3 за 50 минути на корта.
Те спечелиха първите осем гейма в двубоя, в който доминираха изцяло.
В спор за място на финала двете ще играят по-късно днес с вторите поставени Луцие Хавличкова (Чехия) и Лучия Чирич Багарич (Хърватия).
