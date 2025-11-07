Подробно търсене

Шиникова се класира за полуфиналите на двойки на турнир по тенис в Чехия

Ива Кръстева
Шиникова се класира за полуфиналите на двойки на турнир по тенис в Чехия
Шиникова се класира за полуфиналите на двойки на турнир по тенис в Чехия
снимка: Минко Чернев/БТА (архив)
Либерец,  
07.11.2025 07:18
 (БТА)

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Изабелла Шиникова се класира за полуфиналите на двойки на турнира на по тенис на твърди кортове в Либерец (Чехия) с награден фонд 30 хиляди долара.

Шиникова и японката Маюка Айкауа, поставени под номер 3 в схемата, победиха Маркета Петружелова (Чехия) и Лиляна Гайдошова (Словакия) с 6:0, 6:3 за 50 минути на корта.

Те спечелиха първите осем гейма в двубоя, в който доминираха изцяло.

В спор за място на финала двете ще играят по-късно днес с вторите поставени Луцие Хавличкова (Чехия) и Лучия Чирич Багарич (Хърватия). 

/ИК/

Свързани новини

16.10.2025 16:01

Шиникова отпадна във втория кръг на турнир по тенис в Испания след обрат в края на третия сет

        Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Изабелла Шиникова се класира за втория кръг на турнира на потенис на твърди кортове в Лес Франкесес дел Вайес (Испания) с награден фонд 100 хиляди долара. Шиникова, "щастлива губеща" от
02.10.2025 12:51

Шиникова отпадна във втория кръг на турнира по тенис от сериите УТА 125 в Самсун, Турция

Националката на България за "Били Джийн Кинг къп" Изабелла Шиникова отпадна във втория кръг на турнира по тенис на твърда настилка в Самсун, Турция с награден фонд от 115 000 щатски долара. Шиникова, която премина през квалификациите, се наложи с

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:10 на 07.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация