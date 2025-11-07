Tenori d'Amore и Вера Гиргинова закриха есенния музикален фестивал „С музика и вяра в сърцето“ в Гоце Делчев

С концерт на триото Tenori d'Amore и сопраното Вера Гиргинова приключи осмото издание на есенния музикален фестивал „С музика и вяра в сърцето“, организиран от Неврокопската света митрополия и Община Гоце Делчев. Заключителната вечер се състоя в препълнената концертна зала на митрополията, в която артистите бяха посрещнати с бурни аплодисменти.

Ръководителят на фестивала проф. Анастас Славчев определи финалния концерт като „шампанско“ – искрящ, емоционален и вдъхновяващ. Той изрази благодарност към Неврокопската митрополия и Общината за подкрепата и подчерта, че благодарение на общите усилия фестивалът вече осем години е сред значимите културни събития в региона. „Имаме прекрасна зала с акустика, достойна за концертни зали по света. Горд съм, че трудът ни се оценява и извън Гоце Делчев“, каза проф. Славчев.

Вечерта предложи богата програма с класически и популярни произведения, а емоционален връх стана изпълнението на „Я кажи ми, облаче ле бяло“, което трогна публиката и самите изпълнители. Митрополит Серафим поздрави артистите, като нарече Tenori d'Amore „тенорите на Бога“, и ги благослови да продължават да възпяват любовта с духовно смирение. Той връчи грамоти на певците за участието им и поздравителен адрес на проф. Славчев по повод неговия 80-годишен юбилей.

Кметът на Гоце Делчев Владимир Москов също поздрави организаторите и артистите. Той подчерта приноса проф. Славчев и неговата съпруга за съхраняването на културния дух на града и връчи на проф. Славчев Знака на Гоце Делчев и книга, посветена на града. „В тези осем години семейството Славчеви върнаха част от духа на нашия град. Благодаря за усилията и желая дълги години творчески път“, каза Москов.

В концерта участваха тенорите Михаил Михайлов – финалист в конкурса „Опералия“ на Пласидо Доминго, Росен Ненчев – ученик на Хосе Карерас, и Емил Павлов – трето поколение тенор, солист на Националната опера и балет, както и Вера Гиргинова – едно от най-изявените български сопрани с отличия от престижни международни конкурси.

Осмото издание на Международния есенен музикален фестивал „С музика и вяра в сърцето“ бе открито на 27 октомври 2025 г. в Неврокопската Света митрополия. В програмата тази година се включиха вокален ансамбъл "Езерец“, арфистката Анжела Маджарова, флейтистката Ана-Мария Крайчева, цигуларката Зорница Иларионова, китаристът Тошо Димитров, духовият квинтет "Пилекадоне“ и сопраното Стефани Кръстева. В сряда тази седмица, своята виртуозност пред публиката показаха Димитър Димитров – правнук на проф. Сава Димитров – старши, основоположник на кларинетното изкуство в България, младите музиканти и педагози Мартин Савелиев и Мартин Илиев, както и паианистката Огняна Соколова.