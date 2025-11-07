Реорганизация на движението е въведена поради пътнотранспортно произшествие на 346 км на автомагистрала "Хемус"

Реорганизация на движението е въведена поради възникнало пътнотранспортно произшествие на 346 км на автомагистрала "Хемус", съобщи говорителят на Областната дирекция (ОД) на МВР - Шумен Ася Йорданова.

Тежкотоварен автомобил се е ударил в крайпътни мантинели, навлязъл е в другото платно за движение и е напуснал пътното платно. Инцидентът е станал след етапна връзка. Водачът на тежкотоварния автомобил, грузински гражданин, не е пострадал. Правоспособен е, не е установено да е консумирал алкохол, допълни Йорданова.

Поради скъсани мантинели и необходимост от обезопасяване на участъка движението към Варна се пренасочва по път I-2. Движението от Варна към София се осъществява по магистрала "Хемус", добави говорителят на ОД на МВР - Шумен.

Както БТА съобщи, движението по пътен възел „Шумен“, при 350-и км на автомагистрала "Хемус" бе ограничено поради изграждане на ново кръгово кръстовище по път I-2 в района на Шумен, обявиха на 20 октомври от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".