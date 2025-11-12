Протестът на инициатива „Правосъдие за всеки“ затвори за движение Орлов мост в София

Протестът на инициатива „Правосъдие за всеки“ затвори за движение Орлов мост.

Протестът започна тази вечер от 18:00 часа пред Съдебната палата под надслов „СарафOFF! Свобода и справедливост!“ и е организиран във фейсбук от Инициатива „Правосъдие за всеки“. Протестиращите искат оставката на изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Към протеста се присъединиха и представители на сдружение "Младите лекари". Като символ на седемте години мандат на главния прокурор, протестиращите запалиха инсталация със седем лампи.

След това протестиращите тръгнаха на шествие до Орлов мост. Протестът се охранява от полицейски екипи.

Протест с искане оставката на Борислав Сарафов бе организиран и миналата седмица. Протестът иска да покаже, че една част от обществото е будна и не е съгласна със случващото се в България и съдебната система. Това се случва на фона на нелегитимен Висш съдебен съвет, каза пред медиите тогава адвокат Емил Георгиев от Инициатива "Правосъдие за всеки".