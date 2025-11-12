Творби на четирима български художници участват в откритата тази вечер в Скопие изложба „Колективна културна памет: Пост памет"

Изложбата "Колективна културна памет: Пост памет” с участието на четирима български художници беше открита тази вечер в Националната галерия – Мултимедиен център "Мала станица", в Скопие.

Сред произведенията на над 20 творци от Австрия, България, Гърция, Полша, Кипър, Сърбия, Косово, Нидерландия, Словения, САЩ и Северна Македония в изложбената зала са изложени и творби на Лъчезар Бояджиев, Красимир Терзиев, Калина Димитрова и София Димова. Произведенията – живопис, видео, фотографии и инсталации, са създадени в рамките на 35-ото и 36-ото издание на международната арт колония "Галичник“ в Северна Македония през 2024 и 2025 г.

Колонията "Галичник“, която се провежда от почти 40 години в планинското етносело Галичник, представлява уникален модел, свързващ съвременното изкуство с традицията. Изложбата събира творби от темите на 2024 и 2025 г. "Колективна култура на паметта“ и "Пост памет – ехо на мълчанието“, чрез които художници от различни държави изследват как личните и колективни спомени, травми и неизказани истории продължават да живеят чрез артистичните практики. Откритата тази вечер изложба е кураторска концепция на Ана Франговска, председател на колонията, а изкуствоведът Натали Райчиновска-Павлеска е автор на подробно есе за биеналето.

С изложбата "Колективна културна памет: Пост памет” колонията "Галичник“ затвърждава ролята си на лаборатория за културна памет, критично мислене и международно сътрудничество, създавайки диалог между миналото и настоящето, тишината и гласа, личното и колективното, посочи Франговска.

Изложбата е организирана в сътрудничество с Българския културно-информационен център в Скопие и ще бъде отворена за любителите на изкуството до 25 ноември.