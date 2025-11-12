Подробно търсене

Родриго е малко вероятно да напусне Реал Мадрид, за да премине в Тотнъм

Боян Денчев
снимка: АР, Bernat Armangue
Мадрид,  
12.11.2025 21:18
Преминаването на нападателя на Реал Мадрид Родриго в Тотнъм е малко вероятно, според журналиста Флориан Плетенберг. Вероятността за сделка е много ниска поради високата заплата на 24-годишния бразилец.

Договорът на Родриго с Реал Мадрид е до лятото на 2028 г. Порталът Transfermarkt оценява стойността му на 80 милиона евро.

Родриго е изиграл 16 мача и е направил 3 асистенции през сезон 2025/26.

