Румен Стоичков представи книгата си „Скокът на вълците“ в Панагюрище

Румен Стоичков представи творчеството си в Общинската библиотека "Стоян Дринов" в Панагюрище. Събитието беше посветено на книгите му, вдъхновени от пътувания из България, а акцентът бе върху най-новата му книга "Скокът на вълците".

Стоичков разказа, че книгата включва 40 материала, сред които три интервюта с гости от радиопредаването "Нощен Хоризонт" по Българското национално радио, в което Стоичков е бил водещ. Той уточни, че нарича всички текстове в книгата "репортажи", тъй като са написани като резултат от професионална журналистическа работа на терен. Авторът разказа, че пътува по селата, разговаря с местните хора и събира истории за произхода на имената на селища, реки и местности, както и за дейността на читалищата, училищата и храмовете.

Кадърът на корицата е направен от него при пътуване към Ягодинската пещера, в ждрелото на река Буйновска. По думите му там, в най-тясната част на каньона, се намира мястото, което местните хора наричат Вълчия скок. Според легендата вълк, преследван от кучета, прескочил бездна, за да се спаси. Именно тази история вдъхновява автора за заглавието на книгата „Скокът на вълците“.

Стоичков каза, че всяка от книгите му е посветена на хората и местата, които той посещава. Историите, събрани от него, са автентични, разказани от първоизточника, разказите на жителите на различни населени места в страната. Авторът подчерта, че в книгите му няма измислица, а събрана памет за предания, легенди, местни обичаи и вярвания.

Стоичков припомни за работата си в предаването "Нощен Хоризонт", на което е посветил 22 години и е създал над 1300 издания. Той разказа за колегите, с които е работил през този период, за хората, с които се е срещал и отбеляза, че именно тези преживявания са го вдъхновили да напише книгата "Звуците на нощта".

В отговор на въпрос на БТА какво би казал на младите журналисти, Стоичков отправи апел да пътуват. "На младите колеги винаги съм казвал, че истината не е пред компютъра. Ако стоите само пред екрана, ще имате изопачена представа за България. Истинската журналистика е на терен – сред хората, по пътищата, в селата. Там е животът и там са историите", каза той.

Стоичков ще представи творчеството си и утре от 18:00 часа в Народно читалище "Христо Ботев – 1927" в панагюрското село Левски.