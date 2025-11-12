Факлоносците на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо 2026 ще носят бели спортни екипи с мотиви на пламъци

Факлоносците на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо 2026 ще носят бели спортни екипи с червено-жълт мотив, напомнящ за олимпийския огън, съобщиха организаторите по време на представянето на дрехите.

„Те представляват светлина, която пътува, свързвайки всяка стъпка към Милано и Кортина 2026“, каза Скот Мелин, глобален главен бранд директор в Salomon, френската фирма за спортно облекло, създала униформите.

Традиционно униформите на факлоносците на Зимните игри са бели, за да се запази фокусът върху пламъка.

По-малко от 100 дни преди Игрите, организаторите заявиха, че 18 000 доброволци и други, работещи на Олимпийските игри, ще носят сини анцузи със зелен, син и бял мотив.

„Униформите са повече от просто дрехи. Нашите доброволци и персонал, със своята страст и ентусиазъм, ще предадат на тези дрехи уникално и изключително значение“, каза Андреа Варние, главен изпълнителен директор на местния организационен комитет, цитиран от агенция Ройтерс.

Олимпийският огън ще бъде запален в Олимпия на 26 ноември и ще пристигне в Рим на 4 декември. Два дни по-късно той ще започне 63-дневно пътешествие през Италия до Милано и Кортина, с хиляди факлоносци, включително златната медалистка по тенис на двойки Дзамин Паолини и носителят на Оскар режисьор Джузепе Торнаторе.

Италианските спортисти ще носят екипи, проектирани от покойния моден дизайнер Джорджо Армани. Те са изцяло в бяло или изцяло в синьо с цветовете на италианското знаме на яката на якето.

Зимните олимпийски игри ще се проведат от 6 до 22 февруари следващата година.