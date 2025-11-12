Спартак Плевен допусна второ поредно поражение в Европейската северна баскетболна лига

Спартак Плевен отстъпи пред гръцкия Ираклис с 69:72 (11:19, 21:18, 15:17, 22:18) като гост в двубой от четвъртия кръг на Европейската северна баскетболна лига за мъже.

Българският тим допусна второ поредно поражение в надпреварата, след като стартира с два успеха. За гръцкия тим победата е трета поредна.

Двубоят беше доста оспорван като домакините поведоха с 8 точки след първата четвърт, но на почивката гостите изоставаха само с 5 - 32:37.

В третата четвърт играчите на Ираклис продължиха да имат предимство в резултата - 54:47 след 30 минути. 34 секунди преди сирената Мартин Сотиров намали пасива на тима от Плевен на 68:70, но в ответната атака Джъстин Райт-Форман се разписа за 72:68. След това Мартин Русев беше фаулиран от тройката и застанаха за изпълнение на три наказателни удара, но вкара само първия и така гърците спечелиха мача.

За Спартак се отличиха Ноел Браун с 20 точки, Мартин Русев със 17, а Кавон Скот завърши с "дабъл-дабъл" - 14 точки и 10 борби.

За Ираклис най-резултатен беше Джъстин Райт-Форман с 24 точки.

В следващия си двубой от европейската клубна надпревара плевенчани ще бъдат домакини на Рига (Латвия) на 9 декември.