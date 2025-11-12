Подробно търсене

Дива форма на полиомиелит беше открита в проба от германска канализация, съобщи здравен институт

Николай Джамбазов
Дива форма на полиомиелит беше открита в проба от германска канализация, съобщи здравен институт
Дива форма на полиомиелит беше открита в проба от германска канализация, съобщи здравен институт
Изображение на полиомиелитен вирус върху гръбначномозъчна тъкан, направено през 1964 г. в САЩ. Снимка: (Dr. Karp/Emory University/CDC via AP, File)
Берлин,  
12.11.2025 21:04
 (БТА)

Дива форма на вируса, причиняващ полиомиелит (детски паралич) беше открита в проба от отходни води в Германия, съобщи институтът "Роберт Кох", главната германска публична институция по здравеопазване, цитирана от Ройтерс. 

Това представлява пречка към пълното изкореняване на смъртоносната болест в световен мащаб, посочват от агенцията.

"Див полиомиелитен вирус от тип 1 е бил открит в проба от отходни води в Германия", гласи официалното съобщение на института.

Резултатите се появяват след повече от 30 години след последните регистрирани инфекции с подобна форма на вируса на полиомиелита и бележат първото откритие на тази форма на вируса в проба, взета от околната среда от началото на рутинните проверки през 2021 г.

/ГГ/

Свързани новини

31.10.2025 17:20

Огнище на птичи грип е установено във ферма за патици в Унгария, съобщи Световната организация по здравеопазване на животните

Унгария съобщи за първото за този сезон огнище на високопатогенен птичи грип H5N1 във ферма за патици, съобщи днес Световна организация по здравеопазване на животните (WOAH), предаде Ройтерс. Разпространението на инфлуенца по птиците, по-известен
30.10.2025 13:11

В Словения е регистриран първи случай на птичи грип за тази година

Словения съобщи днес за първия за годината случай на птичи грип H5N1 на фона на зачестилото установяване на вируса в Европа. Националният ветеринарен институт е установил вируса на птичи грип тип А, подтип  H5N1 за първи път тази година при мъртъв
29.10.2025 12:08

Броят на загиналите от птичи грип жерави край Берлин се е увеличил, но ситуацията е овладяна, смятат експерти

В местност край Берлин, която обикновено е предпочитано място за посещение за любителите на птици, доброволци са събрали вече близо 2000 мъртви жерава, засегнати от птичи грип. Вирусът продължава да се разгаря сред мигриращите птици, пише Асошиейтед

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:45 на 12.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация