Ива Кръстева
Русия завърши наравно с Перу в приятелски мач
снимка: AP Photo
Санкт Пертербург,  
12.11.2025 22:10
 (БТА)

Руският национален отбор завърши наравно 1:1 с Перу в приятелски мач, игран на "Газпром Арена" в Санкт Петербург.

Александър Головин беше точен за домакините в 18-ата минута, а в 82-ата Алекс Валера се разписа за Перу.

Този мач беше 22-и за руския национален отбор, който е включен в ранглистата на ФИФА след наказанието. В тези мачове тимът е спечелил 15 пъти и е завършил седем пъти наравно.  

Русия ще изиграе още един приятелски двубой през ноември срещу Чили в Сочи на 15 ноември. 

Руският национален отбор в момента е отстранен от състезанията на УЕФА поради ситуацията в Украйна.

/ИК/

