Русия завърши наравно с Перу в приятелски мач

site.btaРусия завърши наравно с Перу в приятелски мач
Руският национален отбор завърши наравно 1:1 с Перу в приятелски мач, игран на "Газпром Арена" в Санкт Петербург.
Александър Головин беше точен за домакините в 18-ата минута, а в 82-ата Алекс Валера се разписа за Перу.
Този мач беше 22-и за руския национален отбор, който е включен в ранглистата на ФИФА след наказанието. В тези мачове тимът е спечелил 15 пъти и е завършил седем пъти наравно.
Русия ще изиграе още един приятелски двубой през ноември срещу Чили в Сочи на 15 ноември.
Руският национален отбор в момента е отстранен от състезанията на УЕФА поради ситуацията в Украйна.
/ИК/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина