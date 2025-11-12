МИНА: 97 995 са чужденците с разрешение за пребиваване в Черна гора, каза вътрешният министър Данило Шаранович

Общо 97 995 чужденци са получили разрешение за временно или постоянно пребиваване в Черна гора, обяви министърът на вътрешните работи Данило Шаранович, добавяйки, че трябва да се прави разлика между мигранти и чуждестранни граждани, получили разрешение за законен престой, предаде за БТА черногорската агенция МИНА.

В отговор в парламента на въпрос на депутата Анджела Войнович относно броя на чужденците в Черна гора и реформата на миграционната политика, Шаранович каза, че през последните седмици сред хората се разпространява много непроверена информация относно броя на чуждестранните граждани в страната.

„Общият брой на чужденците, пребиваващи в Черна гора въз основа на разрешение за временно пребиваване, е 26 539, а общият брой на чужденците, които притежават едновременно разрешение за временно пребиваване и за работа, е 41 782“, каза Шаранович.

Според него общият брой на чужденците, получили разрешение за постоянно пребиваване в Черна гора, е 29 664 души.

Шаранович подчерта, че много хора в Черна гора не правят разлика между мигранти и чуждестранни граждани, като изтъкна, че чужденците, пребиваващи в Черна гора, не са мигранти, а чуждестранни граждани, на които е предоставен законен престой.

Той добави, че благодарение на ефективното справяне с нелегалната миграция от страна на черногорските власти, Черна гора почти не се счита за част от балканския маршрут, използван от мигрантите.

Шаранович каза, че сред чужденците, пребиваващи в Черна гора временно или постоянно, най-много са гражданите на Русия, Сърбия, Турция, Босна и Херцеговина, както и на Косово.

„В Черна гора има 20 793 граждани на Русия с разрешение за временно или постоянно пребиваване, 23 980 граждани на Сърбия, 13 506 граждани на Турция, 7287 граждани на Босна и Херцеговина, както и 4023 граждани на Косово“, каза Шаранович.

Той посочи, че от 1 януари до 1 октомври полицията е повдигнала обвинения срещу общо 696 чуждестранни граждани, извършили 673 криминални деяния.

„Най-голям брой чуждестранни граждани, преследвани като извършители на криминални престъпления, са от Сърбия (191), Турция (93), Косово (63), Русия (61) и Босна и Херцеговина (49)“, каза Шаранович.

Той призова всички общественици в страната да преследват политическите си цели чрез други средства и да позволят поне една част от социалните проблеми да бъдат защитени от политическа инструментализация.

(Тази информация се разпространява от БТА по договор с черногорската агенция МИНА)