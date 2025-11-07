Бившият футболист Джоуи Бартън бе осъден за обидни публикации в социалните мрежи

Бившият футболист от Висшата лига Джоуи Бартън беше осъден за изпращане на обидни публикации в социалните мрежи за две жени експерти и телевизионен водещ, който работи в британската телевизия.

Съдът в Ливърпул установи, че 43-годишният Бартън е "преминал границата между свободата на словото и престъплението“ в шест публикации, които е направил в платформата X за Луси Уорд и Ени Алуко, които са бивши футболистки, и телевизионния водещ Джереми Вайн.

Бартън беше оправдан по шест други обвинения, че е изпратил грубо обидно електронно съобщение с намерение да причини стрес или безпокойство от януари до март 2024 г.

Бартън е бивш халф на Манчестър Сити, Нюкасъл, Куинс Парк Рейнджърс и Бърнли. Той прекрати състезателната си кариера през 2017 г. и оттогава има мениджърски периоди в отбори от по-ниските лиги Флийтууд Таун и Бристъл Роувърс. Сега той е коментатор с 2,7 милиона последователи в X.

Бартън беше освободен под гаранция преди произнасяне на присъдата на 8 декември.