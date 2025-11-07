Депутати от опозицията в Сърбия излязоха пред парламента за 16 минути мълчание в памет на 16-те жертви на трагедията в Нови Сад

Депутати от опозицията в Сърбия излязоха на стълбите пред сградата на Народната Скупщина (парламент) и стояха в мълчание в продължение на 16 минути, за да отдадат почит на 16-те жертви на инцидента в северния сръбски град Нови Сад преди година.

За акцията на депутатите става ясно от видео, публикувано от Партията на свободата и справедливостта във Фейсбук, озаглавено:"16 минути мълчание за 16 жертви на корупцията".

На 1 ноември 2024 г. в 11:52 ч. местно време (12:52 ч. бълг. време) се срути бетонната козирка на наскоро ремонтираната жп гара в Нови Сад и 16 души загинаха, а един бе тежко ранен.

Трагедията предизвика спонтанни протести, които започнаха под призива "Сърбия трябва да спре!", част от които бяха акции с блокиране на ключови кръстовища в цялата страна от граждани, които с минута мълчание отдаваха почит на жертвите.

Към протестите се присъединиха и студентите, които окупираха над 60 факултети в страната.

Студентите оглавиха придобилите масовост протести, обвинявайки властите в корупция и непотизъм, а през май бе издигнато искане за свикване на предсрочни парламентарни избори, което сръбският президент Александър Вучич отказва да изпълни.

Преди дни опозиционната Демократическа партия призова всички депутати от опозицията да напуснат парламента в знак на протест, че една година след трагедията няма осъдени, а делото дори не е започнало.

Пред парламента в 11:52 ч. местно време на 2 ноември в Белград започна гладна стачка майката на една от 16-те жертви от Нови Сад Диана Хърка.

Хърка разпъна палатка при близкото кръстовище до Народната Скупщина, охранявана от военни ветерани, които преди това охраняваха студентските протести. Досега тя бе подкрепена от граждани, студенти, средношколци и известни сръбски актьори, а днес получи подкрепа от Ромската партия в Сърбия.

Преди дни между протестиращите и привържениците на сръбския президент Александър Вучич, които също се намират в палатков лагер пред парламента, избухнаха сблъсъци.