Германия удължава действието на месечния абонамент за влаковете, но цените се увеличават

Спас Стамболски
Снимка: Bodo Marks/dpa via AP, архив
Берлин,  
07.11.2025 18:26
 (БТА)

Германският Бундестаг (долната камара на парламента - бел. ред.) одобри днес законопроект за удължаване на действието на популярния национален транспортен абонамент "Дойчландтикет" (Deutschlandticket) до края на 2030 г., съобщи ДПА.

Програмата, която позволява пътуване с местен и регионален обществен транспорт в цялата страна срещу месечна такса, трябваше да изтече през 2026 г., но ще продължи да се финансира съвместно от федералното правителство и германските провинции.

Федералното правителство ще отделя 1,5 милиарда евро годишно, а 16-те провинции ще осигуряват същата сума, за да компенсират транспортните оператори за загубените приходи. Законопроектът предстои да бъде одобрен и от Бундесрата (горната камара на парламента - бел. ред.).

От въвеждането на абонамента през 2023 г. той е използван от около 14 милиона души. Първоначалната му цена беше 49 евро за месец, след това се повиши на 58 евро в началото на тази година, а от януари ще стане 63 евро.

От 2027 г. цената ще се определя според нов индекс, който ще отчита разходите за труд, енергия и общата инфлация.

Абонаментът не може да се използва от туристи и не важи за високоскоростните междуградски влакове, допълва ДПА.

/СЛС/

