Подробно търсене

Де ла Фуенте: "Ямал е в перфектно състояние“

Мирослав Димитров
Де ла Фуенте: "Ямал е в перфектно състояние“
Де ла Фуенте: "Ямал е в перфектно състояние“
AP Photo/Joan Monfort
Мадрид,  
07.11.2025 23:34
 (БТА)

Селекционерът на испанския национален отбор Луис де ла Фуенте коментира решението да повика крилото на Барселона Ламин Ямал в националния отбор въпреки съобщенията, че е контузен.

През октомври каталунското издание Sport съобщи, че 18-годишният футболист страда от травма в слабините, но по-късно Ямал отхвърли слуховете за контузия като лъжи.

"Отговорът е очевиден. Мисля, че е в перфектно състояние. Треньорът му каза, че е готов да играе футбол. Ямал ще остане с нас толкова дълго, колкото сметнем за необходимо. Залогът е много голям, така че националният отбор трябва да има най-добрите играчи“, цитира AS думите на де ла Фуенте.

На 15 ноември Испания ще играе срещу Грузия, а на 18 ноември срещу Турция в квалификациите за Световното първенство през 2026 г.

/МД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 01:04 на 08.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация