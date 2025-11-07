Де ла Фуенте: "Ямал е в перфектно състояние“

Селекционерът на испанския национален отбор Луис де ла Фуенте коментира решението да повика крилото на Барселона Ламин Ямал в националния отбор въпреки съобщенията, че е контузен.

През октомври каталунското издание Sport съобщи, че 18-годишният футболист страда от травма в слабините, но по-късно Ямал отхвърли слуховете за контузия като лъжи.

"Отговорът е очевиден. Мисля, че е в перфектно състояние. Треньорът му каза, че е готов да играе футбол. Ямал ще остане с нас толкова дълго, колкото сметнем за необходимо. Залогът е много голям, така че националният отбор трябва да има най-добрите играчи“, цитира AS думите на де ла Фуенте.

На 15 ноември Испания ще играе срещу Грузия, а на 18 ноември срещу Турция в квалификациите за Световното първенство през 2026 г.