Подробно търсене

Илиян Стойнов отпадна във втория кръг на турнир по бадминтон в Норвегия

Ива Кръстева
Илиян Стойнов отпадна във втория кръг на турнир по бадминтон в Норвегия
Илиян Стойнов отпадна във втория кръг на турнир по бадминтон в Норвегия
снимка: Владимир Шоков БТА архив
Сандефьорд, Норвегия,  
07.11.2025 22:31
 (БТА)

Националът Илиян Стойнов отпадна във втория кръг на единично мъже на международния турнир по бадминтон "International Series" в Сандефьорд (Норвегия).

Българинът, който по-рано днес победи квалификанта Тим Мьорк (Швеция), загуби от поставения под номер 5 в схемата Каран Раджан Раджараджан (Дания) с 13:21, 14:21 за 41 минути.

Другият национал Цветан Иванов не успя да преодолее квалификациите, в които записа две победи и едно поражение.

/ИК/

Свързани новини

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:32 на 07.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация