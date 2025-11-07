Илиян Стойнов отпадна във втория кръг на турнир по бадминтон в Норвегия

Националът Илиян Стойнов отпадна във втория кръг на единично мъже на международния турнир по бадминтон "International Series" в Сандефьорд (Норвегия).

Българинът, който по-рано днес победи квалификанта Тим Мьорк (Швеция), загуби от поставения под номер 5 в схемата Каран Раджан Раджараджан (Дания) с 13:21, 14:21 за 41 минути.

Другият национал Цветан Иванов не успя да преодолее квалификациите, в които записа две победи и едно поражение.