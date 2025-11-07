Нефтохимик записа трета поредна победа в мъжкото волейболно първенство след успех в Разлог

Нефтохимик записа трета поредна победа във волейболната Суперлига за мъже след успех с 3:1 гейма при гостуването на Пирин Разлог в среща от третия кръг на шампионата.

Гостите от Бургас спечелиха с лекота първия гейм, но волейболистите на Пирин успяха да се противопоставят във втория и да изравнят след 25:22.

Нефтохимик не се разколеба и показа характер, печелейки с 25:21 и 25:21 в оставащите два гейма.

Най-резултатен за победителите бе Стоян Димитров с 19 точки, Калоян Балабанов добави 16.

Нефтохимик води в класирането с пълен актив от 9 точки, с три повече от втория Локомотив Авиа, който по-рано надигра Черно море с 3:0. ЦСКА също има 6 точки и мач по-малко, като утре гостува на Берое.

Срещи от третия кръг на волейболното първенство за мъже:

Локомотив Авиа - Черно море - 3:0 (25:23, 25:20, 25:18)

Пирин Разлог - Нефтохимик - 1:3 (16:25, 25:22, 21:25, 21:25)

