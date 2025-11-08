Подробно търсене

Полякиня призната за виновна в тормоз на семейството на изчезналата Мадлин Маккан

Пламен Йотински
Джери и Кейт Маккан, родителите на изчезналата Мадлин Маккан, със снимка на тяхното дете. Снимка: AP/Sven Kestner
Лондон,  
08.11.2025 01:24
 (БТА)

Полякиня беше осъдена днес на шест месеца затвор за тормоз над семейството на изчезналото британско момиченце Мадлин Маккан в продължение на повече от две години, но беше оправдана по по-тежкото обвинение в преследване, предаде Ройтерс. 

Юлия Ванделт лъжливо твърдеше, че е Мадлин, която изчезна през май 2007 г., девет дни преди да навърши четири години, докато беше на почивка с семейството си в португалския регион Алгарве.

Прокурорите заявиха пред съдебните заседатели в Кралския съд в Лестър, че има "недвусмислени научни доказателства", че Ванделт няма семейна връзка с Маккан, което я накара да заплаче в съдебната зала.

24-годишната Ванделт беше обвинена в преследване на родителите на Мадлин - Кейт и Джери, включително чрез имейли, съобщения и телефонни обаждания, от юни 2022 г. до ареста й през февруари.

Тя и 61-годишната Карен Спраг, която според прокурорите е подкрепяла твърденията на Ванделт, бяха оправдани от съда за преследване на семейство Маккан.

Ванделт беше осъдена за тормоз и получи максималната шестмесечна присъда, която вече е излежала в ареста, въпреки че съдия Йохана Кътс заяви, че на Ванделт е било връчено уведомление за депортиране. На нея беше наложена и забрана да се свързва с Маккан.

Кейт и Джери Маккан заявиха в изявление, че "не се радваме на резултата" и помолиха всеки, който има доказателства за изчезването на Мадлин, да ги предаде на полицията.

"Надяваме се г-жа Ванделт да получи необходимата грижа и подкрепа, от които се нуждае, и че нейната уязвимост няма да бъде използвана от други", добавиха те.

/ВД/

