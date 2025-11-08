Подробно търсене

Двама души бяха ранени в руския град Саратов след нападение с дрон, съобщи областният губернатор

Иво Тасев
Двама души бяха ранени в руския град Саратов след нападение с дрон, съобщи областният губернатор
Двама души бяха ранени в руския град Саратов след нападение с дрон, съобщи областният губернатор
Илюстративна снимка: разрушения в жилищна сграда в руския град Саратов, 26 юли 2025 г. Снимка: Министерството на извънредните ситуации на Русия чрез АП
Москва,  
08.11.2025 09:58
 (БТА)
Етикети

Двама души бяха ранени, след като украински дрон порази жилищна сграда в руския град Саратов, обяви днес губернаторът на Саратовска област Роман Бусаргин, цитиран от Ройтерс.

Промишленият град на река Волга, който се намира на 625 километра от границата с Украйна, е подложен на периодичен обстрел с дронове от страна на украинските сили от руската инвазия през февруари 2022 г.

Министерството на отбраната на Русия обяви в новата си сводка днес, че украинските дронове, свалени от противовъздушната му отбрана от снощи досега, вече са 83, допълни Ройтерс.

 

/ИТ/

Свързани новини

10.08.2025 05:56

Един човек загина при нападение с дрон в руската Саратовска област, съобщи губернаторът

Един човек загина след падането на безпилотен летателен апарат в двора на жилищен блок в Саратовска област. Има пострадали, съобщи в "Телеграм" губернаторът на региона Роман Бусаргин, цитиран от ТАСС. Дронът е паднал в двора на жилищен блок, добави
20.03.2025 08:57

Пожар избухна на летище близо до базата на руската стратегическа авиация в град Енгелс след украинска атака с дронове, съобщиха руските власти

Пожар е избухнал на летище в град Енгелс в Южна Русия, близо до база на руската стратегическа авиация, след масирано украинско нападение с дронове, предаде Ройтерс, позовавайки се на руските власти и медии.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:16 на 08.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация