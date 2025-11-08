Ремонтът на вътрешната водопроводна мрежа в Поликраище реално може да започне през 2027 г., каза кметът на община Горна Оряховица

Ремонтът на вътрешната водопроводна мрежа в Поликраище реално може да започне през 2027 година, каза за БТА кметът на община Горна Оряховица Николай Рашков. Той дойде да подкрепи протестиращите от населеното място, които временно спряха движението на превозни средства по главния път Русе – Велико Търново по-рано днес с искания за нормално водоснабдяване и електроснабдяване. Според Рашков това е реалният срок, защото дотогава трябва да се издаде строително разрешение, да се потърси държавно финансиране, да се направи обществена поръчка и да се избере изпълнител.

Това положение с липсата на вода е резултат от краткосрочните решения на проблема, за който трябва да се действа дългосрочно, каза кметът Рашков. Централният водопровод е постоянно аварирал и дори в момента има огромен теч, заради който трябва да бъде спряна водата. Важно е и тази авария да се отстрани бързо, защото скоро ще започне да се заледява пътното платно и това може да доведе до инциденти, обясни той.

Кметът Рашков добави, че с 850 000 лева от средствата на Община Горна Оряховица е възложено да започне подмяна на тази част от водопровода, която е с дължина 850 метра. Според него след ремонта част от проблемите ще отпаднат.