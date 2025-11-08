Подробно търсене

Радослав Цонев донесе успеха на Ботев (Враца) при гостуването на Локомотив (София)

Христо Бонински
Радослав Цонев донесе успеха на Ботев (Враца) при гостуването на Локомотив (София)
Радослав Цонев донесе успеха на Ботев (Враца) при гостуването на Локомотив (София)
Снимка: Минко Чернев/БТА (ПГ)
София,  
08.11.2025 14:02
 (БТА)

Локомотив (София) - Ботев (Враца) - 0:1 (0:0)
голмайстор: 0:1 Радослав Цонев 49
София, стадион "Локомотив"
съдия - Стоян Арсов
асистенти - Петър Митрев, Красимир Миланов
жълти картони - Садио Дембеле (Локомотив), Радослав Цонев, Илия Юруков (Ботев)
състави:
Локомотив: Александър Любенов, Садио Дембеле, Божидар Кацаров, Раян Бидунга, Реян Даскалов (71 - Красимир Милошев), Патрик-Габриел Галчев, Красимир Станоев, Луан Шавиер (59 - Октавио), Ангел Лясков, Георги Минчев, Спас Делев (45+1 - Кауе Карузо)
Ботев: Димитър Евтимов, Ариан Кабаши, Божидар Чорбайджийски, Милен Стоев (87 - Росен Маринов), Иван Горанов (90+3 - Мартин Дичев), Илия Юруков, Радослав Цонев (87 - Владислав Найденов), Ромейш Ивей, Антоан Стоянов, Хосе Гайегос (87 - Божидар Пенчев), Даниел Генов (70 - Мартин Петков)

Ботев (Враца) победи Локомотив (София) с 1:0 в столицата и поне временно се изкачи на шесто място във временното класиране, като изпревари ЦСКА преди дербито на "червените" с Левски. Победното попадение за врачани вкара юношата на Левски в самото начало на второто полувреме. 

Локомотив започна по-агресивно срещата, като още в петата минута Спас Делев се измъкна зад защитата на врачани, но в последния момент бе спрян от новия национал на България Димитър Евтимов. Малко по-късно Луан Шавиер от Локомотив стреля опасно от границата на наказателното поле, но топката премина покрай гредата.
Най-чистото положение през първата част бе за Ботев, като Ради Цонев открадна топката в средата на терена и подаде на Даниел Генов, който изведе в чиста позиция Гайегос, но ударът на последния бе спрян с крак от вратаря Любенов, а след това топката срещна левия стълб. Гайегос не успя да направи добавка, тъй като Садио Дембеле изби топката пред него.
В края на първата част Спас Делев от Локомотив получи разтежение и се наложи принудителната му смяна с Кауе Карузо, което бе голям удар за домакините.  

В 49-ата минута Ботев направи образцова атака, при която Хосе Гайегос центрира отляво, Даниел Генов свали топката с глава на непокрития Радослав Цонев, който от непосредствена близост вкара топката технично покрай вратаря Александър Любенов. Още в следващата атака Патрик-Габриел Галчев се оказа в удобна ситуация в назателното поле на гостите, но стреля над вратата. 
 
Десет минути преда края на редовното време опасен шут на Патрик-Габриел Галчев от "червено-черните" бе блокиран от защитата на гостите. 

В 85-ата минута резервата на Локомотив Октавио си спечели добра позиция за удар от малък удар, но той бе спасен от вратаря Димитър Евтимов. 

В края "железничарите" осъществиха натиск, но стигнаха само до две-разбърквания пред вратата на гостите. 

Локомотив остава на девета позиция в подреждането с 16 точки. В следващия кръг след паузата за националните отбори Ботев ще бъде домакин на Славия, докато Локомотив ще гостува на Черно море във Варна. 

/ХБ/

Свързани новини

08.11.2025 13:53

Ботев (Враца) постигна минимална победа срещу Локомотив (София)

Първенство на България по футбол, срещи от 15 кръг на efbet Лига: Локомотив (София) - Ботев Враца -  0:1 (0:0) голмайстори: 0:1 Радослав Цонев 49 по-късно днес: Левски - ЦСКА (София)  Локомотив (Пловдив) - Берое (Стара Загора) утре: Славия -

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:51 на 08.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация