Ботев (Враца) постигна минимална победа срещу Локомотив (София)

Първенство на България по футбол, срещи от 15 кръг на efbet Лига:
Локомотив (София) - Ботев Враца - 0:1 (0:0)
голмайстори: 0:1 Радослав Цонев 49
по-късно днес:
Левски - ЦСКА (София)
Локомотив (Пловдив) - Берое (Стара Загора)
утре:
Славия - Монтана
ЦСКА 1948 - Черно море
Лудогорец - Арда Кърджали
от петък:
Спартак (Варна) - Септември София - 1:4 (0:2)
голмайстори: 0:1 Виктор Очаи 39, 0:2 Никола Фонтен 45+3, 1:2 Бернардо Коуто 61, 1:3 Али Аруна 79, 1:4 Никола Фонтен 90+2
Ботев (Пловдив) - Добруджа - 2:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Ивайло Михайлов 29, 1:1 Димитър Митков 62, 2:1 Димитър Митков 74
червен картон: Ди Матео Ловрич (Добруджа) 65
класиране:
1. Левски 14 11 2 1 28:7 35 точки
2. ЦСКА 1948 14 9 3 2 25:14 30
3. Локомотив (Пловдив) 14 6 6 2 17:17 24
4. Лудогорец 13 6 6 1 22:9 24
5. Черно море 14 6 6 2 19:10 24
6. Ботев (Враца) 15 5 6 4 13:13 21
7. ЦСКА (София) 14 4 7 3 18:12 19
8. Ботев (Пловдив) 15 5 2 8 20:23 17
9. Локомотив София 15 3 7 5 15:15 16
10. Спартак (Варна) 15 3 7 5 17:21 16
11. Славия 14 3 6 5 14:18 15
12. Берое (Стара Загора) 13 3 5 5 14:23 14
13. Септември (София) 15 4 2 9 18:28 14
14. Арда (Кърджали) 14 3 4 7 12:17 13
15. Монтана 14 3 4 7 11:24 13
16. Добруджа 1919 (Добрич) 15 3 1 11 11:23 10
/ХБ/