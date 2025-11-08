В град Рила на 10 ноември ще извършват безплатни ендокринологични консултативни прегледи

В град Рила на 10 ноември ендокринологът д-р Мариела Йовчева, лекар с над 20 годишен опит, ще извършва безплатни ендокринологични консултативни прегледи, съобщават от Общината.

Прегледите ще започнат в 10:00 часа в сградата на поликлиниката, на II етаж (етажа на личните лекари). От тях могат да се възползват пациенти със захарен диабет, провеждащи перорална или инсулинова терапия - за оценка ефикасността от провежданото лечение и възникнали усложнения. От безплатна консултация ще могат да се възползват и пациенти с наднормено тегло, затлъстяване, инсулинова резистентност и нарушен въглехидратен толеранс, посочват от Община Рила.

На 14 ноември всяка година се отбелязва Световният ден за борба с диабета по решение на Международната диабетна федерация и Световната здравна организация.