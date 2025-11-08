Крилото на Левски Радослав Кирилов отпадна от състава на националния отбор за мачовете с Турция и Грузия

Подробно търсене

Мирослав Димитров
Снимка: Владимир Шоков/БТА
София,  
08.11.2025 14:05
 (БТА)

Футболистът на Левски Радослав Кирилов отпада от състава на националния отбор на България поради контузия, която ще му попречи да вземе участие в предстоящите световни квалификации с Турция (15 ноември) и Грузия (18 ноември), съобщи пресслужбата на БФС.

На негово място селекционерът на България Александър Димитров повика играча на Лудогорец Станислав Иванов.

Кирилов е получил мускулно разтежение на тренировката на Левски вчера и се очаква да бъде извън терените около две седмици. Заради травмата крилото в последния момент отпадна от групата на Левски за днешното дерби с ЦСКА.

 

