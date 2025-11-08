Църквата "Свети Архангел Михаил“ в самоковското село Продановци отбеляза храмовия си празник с водосвет, отслужен от отец Любомир Годиняков.

Отец Любомир припомни на миряните, че на днешния ден Светата православна църква чества събирането на светите архангели, сред тях са архангелите Гавриил и Михаил. По думите му свети Архангел Михаил е този, който се е препирал със Сатаната за тялото на пророка Моисей.

Отец Любомир припомни, че разкаянието не е само да кажем: "Господи, прости ни, ние сбъркахме“. Разкаянието излиза от нашите сърца и души. По думите му няма човек, който да е живял на тази земя, без да е извършил грях.

Църквата "Св. Архангел Михаил” е построена 1856 година според сайта на Община Самоков.