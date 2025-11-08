Близо 100 участници се включиха в изложение на автомобили "Трабант" в Павел баня

Близо 100 участници от България и един отбор от Гърция се включиха в осмото изложение на автомобили "Трабант" в Павел баня. Поводът за събитието е отбелязването на 68-ата годишнина от създаването на немската марка. Това съобщиха от Община Павел баня на своята официална страница във Фейсбук.

И тази година кметът на Павел баня Иса Бесоолу приветства инициативата и учреди награда на името на институцията. Общинската купа спечели Никола Манев и неговия "Баркас В 1000" от 1979 г.

Организатори на събитието са Национален клуб "Трабант" и Община Павел баня. "Организаторите се бяха погрижили и за децата, като бяха организирали и различни инициативи за тях, докато родителите им разглеждаха возилата, като някои с умиление си спомняха годините, в който са управлявали точно тази марка автомобили", посочиха от Общината.

В началото на октомври над 150 ретро автомобила взеха участие в тазгодишното "Авто-мото-ретро" изложение в Стара Загора, организирано от старозагорския авто-мото клуб "Ретро".