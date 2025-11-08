Писателят Боян Йорданов представи в Шумен романа си "Под месечината, огромна като тиква". Срещата с автора се състоя в къща "Баба Райна" и бе организирана от едноименния читателски клуб.

Йорданов каза, че "Под месечината, огромна като тиква" е вторият му публикуван роман. Той поясни, че проучванията за периода, който визира книгата и написването й, са продължили общо близо три години. Авторът добави, че дълго време е избирал заглавието на романа. "Като го чуе човек, първоначално се създава някакво усещане за диспропорция, за нещо небалансирано. Луната е толкова огромна, че е чак като тиква. Тази заигравка с мащабите много ми хареса. Това се явява като нишка през цялата книга", каза Боян Йорданов.

Македонската тема е предизвикала национални катастрофи, но винаги е била предмет на раздори от края на XIX век, коментира авторът. "Сърбите дърпат към себе си, гърците - от юг, а ние се опитваме да имаме някакво влияние там. Това променя съзнанието на хората там, защото ние сме кръвни братя с тях, от един ген сме, но няма какво да очакваме, връщане назад няма", коментира той. Йорданов отбеляза, че всеки човек е такъв, какъвто се чувства и за какъвто се мисли.

Авторът на "Под месечината, огромна като тиква" каза, че историческите събития са само фон в романа. По думите му фокусът в книгата е върху човешките взаимоотношения между духовното и материалното, борбата между тях, психологията на героите. Йорданов коментира, че книгата му поставя доста въпроси, но той не е имал за цел да отговаря на тях. "Всеки отговор е един вид манипулация, а аз не искам това. Искам всеки да си има своя прочит на книгата. Разбира се моята гледна точка е там, но съм се опитал да съм максимално неутрален", отбеляза той.

Както БТА съобщи, Боян Йорданов е роден през 1971 г. в Ботевград. Той е биотехнолог и доктор по инженерна химия, като работи във фармацевтично предприятие. Автор е и на романа "Възлюбените" (2022 г.). Негови разкази са публикувани в "Литературен вестник", списание "Страница" и в различни електронни издания. Романът му "Под месечината, огромна като тиква" бе номиниран за литературните награди "Перото", в категория "Проза".