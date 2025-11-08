Свети Архангел Михаил е правил и прави много чудеса, каза Ловчанският митрополит Гавриил на храмовия празник на Чекотинския манастир

Свети Архангел Михаил е правил и прави до днес много чудеса, каза Ловчанският митрополит Гавриил на храмовия празник на Чекотинския манастир. Той отслужи света литургия в съслужение с игумена на светата обител епископ Михаил и със свещеници от епархията.

Владиката каза, че е велика славата на свети Архангел Михаил. Той разказа как хората са отивали в храм в древния турски град Денизли, където имало целебен източник. Езичниците решили да разрушат храма, като съединили две реки. Тогава се явил свети Архангел Михаил, ударил с жезъла върху земята, получил се кратер, който погълнал водата и така храмът бил спасен.

Митрополит Гавриил припомни още едно чудо, станало в наше време – през 90-те години на миналия век, когато хората трябвало да минат през едно минно поле. Светецът им се явил и им показал пътя.

В проповедта си в изпълнения с миряни храм на Чекотинския манастир архиереят говори също за гордостта и за покаянието.

Владиката отбеляза, че ангелите са наши по-старши братя, които ни обичат, които са свети, които плачат, когато грешим, и се радват, когато живеем праведно. "Нека всеки обича своя ангел пазител. Помня, на един старец един се оплакал, че е много самотен. А той му казал – ти по-често се моли на своя ангел пазител и ще усетиш, че ти не си сам", разказа Ловчанският митрополит.

Той честити и имения ден на игумена на манастира епископ Михаил, който вече много години живее в тази света обител, не се оплаква от демони и от лоши хора, защото се старае да върши добро, и му пожела да е жив и здрав.

От своя страна, дядо Михаил благодари на архиерея, че почита както свети Архангел Михаил, така и манастира, така и него.

След края на литургията митрополит Гавриил раздаде на вярващите икони на свети Архангел Михаил, а епископ Михаил – нафора. Беше осветена и вода, от която миряните имаха възможност да си вземат и отнесат вкъщи.