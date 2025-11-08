Скандинавското трио Fire! гостува в София на 14 ноември

Скандинавското трио Fire! на саксофониста Матс Густафсон с Йохан Бертлинг (бас) и Андреас Верлийн (барабани) гостува на 14 ноември в клуб "Паве", информират организаторите от "Аларма пънк джаз".

По думите им концертът на Fire! е предпоследен от голямо европейско турне, на което триото представя актуалния си албум Testament (2024), едно от последните велики произведения на звукозаписното изкуство, подписано от Стив Албини в студиото му Electrical Audio малко преди преди да си отиде през пролетта на същата година.

“Албумът е с две идеи по-суров и "пънкарски" от досегашното творчество на групата и в него Матс Густафсон свири само на баритон саксофон, но на концерта ще съчетае звука на този бял носорог на брас инструментите с флейтата, към която се завръща през последните години, и с някои екелтронни устройства“, коментират от "Аларма пънк джаз".

Вечерта ще открие Стефан Флайш (Snakeatsnake). Актуалният му албум "Ред и дисциплина" излезе на 31 октомври тази година.