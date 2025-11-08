Евертън не остави шансове на Фулъм, Уест Хям обърна Бърнли за втората си поредна победа във Висшата лига

Подробно търсене

Георги Крумов
Идриса Гей (на преден план) / снимка: Peter Byrne/PA via AP
Ливърпул,  
08.11.2025 19:10
 (БТА)

Отборът на Евертън постигна победа с 2:0 над гостуващия Фулъм и сложи край на серията си от три мача без успех във Висшата лига на Англия.

На своя стадион "Хил Дикинсън" "карамелите" направиха един от най-силните си мачове за сезона и напълно надиграха своя противник, който вече е само на точка над зоната на изпадащите.

Още през първото полувреме два гола на Евертън бяха отменени заради засади, но в продължението на първата част домакините все пак откриха резултата чрез Идриса Гей, който вкара от близка дистанция след продължително разбъркване.

През второто полувреме Фулъм успя да изравни играта, но в 81-вата минута Майкъл Кийн засече центриране от корнер и сложи точка на спора с гол за 2:0. С успеха футболистите на Дейвид Мойс вече имат 15 точки и са на 11-о място, а гостите от Лондон 15-и с 11 пункта.

В дъното на таблицата Уест Хям постигна домакинска победа с 3:2 над Бърнли, с която двата отбора се изравниха с по 10 точки и са на 17-о и 18-о място в класирането.

За "чуковете" това бе втора поредна победа, като тя дойде след обрат. Зайън Флеминг даде аванс на Бърнли в 35-ата минута, но точно преди почивката Калъм Уилсън изравни.

В 77-мата минута Томаш Соучек вкара втори гол за Уест Хям, а десет по-късно резервата Кайл Уокър-Питърс също бе точен за 3:1. 

В добавеното време Джош Кълън намали за Бърнли, но с това само оформи крайния резултат.

/ГК/

