Подробно търсене

Челси вкара три безответни гола на Уулвърхямптън във Висшата лига

Христо Бонински
Челси вкара три безответни гола на Уулвърхямптън във Висшата лига
Челси вкара три безответни гола на Уулвърхямптън във Висшата лига
Алехандро Гарначо и Педро Нето, снимка: John Walton/PA via AP
Лондон,  
09.11.2025 07:37
 (БТА)

Отборът на Челси победи Уулвърхямптън с 3:0 в късния съботен мач от английската Висша лига.

И трите гола за лондончани паднаха след почивката, като Мало Густо откри резултата след асистенция на Алехандро Гарначо. Френският защитник се разписа с глава, като ударът му мина покрай вратаря.
Четвърт част по-късно се разписа и Жоао Педро, който получи нисък пас в наказателното поле и насочи остро топката в центъра за 2:0. В 73-ата минута отново Гарначо подаде хубава асистенция, а Педро Нето отблизо вкара за класическото 3:0.

Това беше четвърта победа за Челси в последните пет мача, като тимът на Енцо Мареска се изкачи временно на второ място в класирането преди днешното дерби между Манчестър Сити и Ливърпул. "Сините" обаче изостават с 6 точки зад лидера Арсенал. Уулвърхямптън е твърдо на последното 20-о място само с две точки след 11 мача. 


Мачове от 11-ия кръг във Висшата лига на Англия: 

днес:
Астън Вила - Борнемут
Брентфорд - Нюкасъл
Кристъл Палас - Брайтън
Нотингам Форест - Лийдс
Манчестър Сити - Ливърпул

Тотнъм - Манчестър Юнайтед      2:2
Евертън - Фулъм                 2:0
Уест Хям - Бърнли               3:2
Съндърланд - Арсенал            2:2
Челси - Уулвърхямптън           3:0

В класирането води Арсенал с 26 точки, пред Челси с 20, следват Манчестър Сити и Съндърланд с по 19, Тотнъм, Ливърпул, Борнемут и Манчестър Юнайтед с по 18 и други.

/ХБ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 07:45 на 09.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация