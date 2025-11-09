Челси вкара три безответни гола на Уулвърхямптън във Висшата лига

Отборът на Челси победи Уулвърхямптън с 3:0 в късния съботен мач от английската Висша лига.

И трите гола за лондончани паднаха след почивката, като Мало Густо откри резултата след асистенция на Алехандро Гарначо. Френският защитник се разписа с глава, като ударът му мина покрай вратаря.

Четвърт част по-късно се разписа и Жоао Педро, който получи нисък пас в наказателното поле и насочи остро топката в центъра за 2:0. В 73-ата минута отново Гарначо подаде хубава асистенция, а Педро Нето отблизо вкара за класическото 3:0.

Това беше четвърта победа за Челси в последните пет мача, като тимът на Енцо Мареска се изкачи временно на второ място в класирането преди днешното дерби между Манчестър Сити и Ливърпул. "Сините" обаче изостават с 6 точки зад лидера Арсенал. Уулвърхямптън е твърдо на последното 20-о място само с две точки след 11 мача.



Мачове от 11-ия кръг във Висшата лига на Англия:

днес: Астън Вила - Борнемут Брентфорд - Нюкасъл Кристъл Палас - Брайтън Нотингам Форест - Лийдс Манчестър Сити - Ливърпул Тотнъм - Манчестър Юнайтед 2:2 Евертън - Фулъм 2:0 Уест Хям - Бърнли 3:2 Съндърланд - Арсенал 2:2 Челси - Уулвърхямптън 3:0 В класирането води Арсенал с 26 точки, пред Челси с 20, следват Манчестър Сити и Съндърланд с по 19, Тотнъм, Ливърпул, Борнемут и Манчестър Юнайтед с по 18 и други.